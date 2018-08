Les commissions scolaires devront rembourser 153 millions de dollars en frais jugés illégaux en vertu de la Loi sur l'instruction publique. Des frais qui servaient à acheter des manuels scolaires, des dictionnaires et des calculatrices, alors que la Loi sur l'instruction publique est claire : l'école se doit d'être gratuite.

L'un des avocats représentant les parents, Me Yves Laperriere, s’est réjoui de la nouvelle. Le recours collectif visait large, visait grand, et comme il n’y avait pas de coordination entre les 68 commissions scolaires et que chaque commission scolaire procédait suivant son bon vouloir, il n’y avait pas d’égalité dans ces frais-là , a-t-il dit.

Quatre ans après le dépôt de la requête, cette entente représente un peu plus de 24 $ par année par enfant pour la période visée, en excluant les frais d'avocats. Cela peut sembler peu pour chaque famille, mais représente un gros montant pour chaque commission scolaire.

À titre d'exemple, le remboursement coûtera 1,59 million de dollars à la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV), selon son vice-président, Sylvain Tremblay.

On est content que ce soit réglé, on peut mettre ça derrière nous. Sylvain Tremblay, vice-président de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées

D'ailleurs, les commissions scolaires devront soit piger dans leurs surplus budgétaires ou emprunter pour rembourser les parents.

« On regarde à utiliser les surplus, je pense que le gouvernement va même permettre aux commissions scolaires d’aller chercher un peu plus que prévu dans les surplus accumulés. L'autre option serait de faire un emprunt, mais les commissions scolaires sont encore en démarche pour que nos assureurs payent une partie du montant tel qu’on croit qu’ils devraient le faire », a expliqué M. Tremblay, qui a confiance que ces paiements seront faits sans que cela affecte les services aux élèves.

« On s’attend à ce que le ministre nous donne des balises très claires pour qu’on sache précisément ce qui doit être chargé et ce qui ne doit pas être chargé aux parents, pour qu’on n'ait pas à revivre cet épisode-là », a ajouté le vice-président de la CSCV.

Des parents contents

En Outaouais, la nouvelle est bien accueillie par les parents rencontrés par Radio-Canada.

David Sieyoji, qui dépense 200 $ par année pour ses enfants d’âge primaire, trouve que ce n'est pas mal. Je ne peux pas refuser de cadeau, c’est bien.

Je pense que 25 $, ce n’est sûrement pas assez, parce que ça coûte plus cher que ça, mais ça peut aider. Valérie Margolis

Pour sa part, Constance Bobo estime que c’est quand même bon, mais ce n'est pas assez. Moi, par exemple, j’ai quatre enfants dont trois sont scolarisés. Avec les livres, tout ça compris, ça me coûte 800 $ , décrit-elle.

Les parents n'auront pas à s'inscrire pour recevoir leur montant. Les commissions scolaires enverront d'ici 2019 un chèque aux parents d'enfants qui ont fréquenté le réseau public entre 2008 et 2017.

Des chèques au printemps

Les commissions scolaires enverront les chèques aux parents au printemps 2019, à la dernière adresse figurant au dossier de l'élève.

À noter que les avocats recevront 18 millions de dollars sur le montant global de 153 millions pour avoir piloté ce dossier.

Avec les informations de Jérôme Bergeron et Roxane Léouzon