Un texte de Patrick Bergeron

Selon le copropriétaire de l'entreprise, Francis Gagné, il s'agit du principal facteur qui est entré en ligne de compte lorsqu'est venu le temps de choisir Saint-Cyprien. Selon lui, il n'y aura aucun problème à trouver tout le personnel nécessaire pour cette nouvelle usine qui fabriquera des produits alimentaires comme des tartes et des pâtés.

Au lieu de demander aux travailleurs de voyager vers l'usine, nous avons décidé d'aller vers eux. Francis Gagné, copropriétaire, Les pâtes Alpha

Toujours selon Francis Gagné, il aurait été impossible d'agrandir l'usine de Rivière-du-Loup pour permettre d'augmenter la production pour le marché canadien et américain.

Pour réaliser ce projet, Québec accorde une aide financière remboursable de 480 000 $. Le coût total est évalué à 600 000 $.

Une façon de diversifier l'économie locale

Pour le maire de Saint-Cyprien, Michel Lagacé, cette annonce vient mettre un terme à plus d'un an de négociation entre la Ville et le promoteur.

Selon lui, l'arrivée de l'entreprise Les pâtes Alpha permettra de diversifier l'économie de sa ville qui a été durement touchée par la grève chez Moulage sous pression AMT. « Souvent, dans le domaine de l'alimentation, ce sont des emplois majoritairement occupés par des femmes et c'était important pour nous de trouver une entreprise du genre. »