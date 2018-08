Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) arrivent à cette conclusion après avoir analysé les données colligées à la suite de 1226 opérations de nettoyage bénévoles organisées par l’Aquarium de Vancouver en collaboration avec l’organisation WWF-Canada entre 2013 et 2016. Leur étude a été publiée dans la revue Marine Pollution Bulletin.

Selon eux, les déchets les plus communs sur les littoraux incluent les cigarettes et les filtres, les pièces de styromousse, des pièces de plastique et de l’emballage alimentaire de même que des contenants. Ils ont trouvé que la quantité de déchets ne varie pas tellement avec le temps, mais change par région.

Des déchets différents dans le Nord

« Sur la côte nord de la Colombie-Britannique, dans des endroits comme Haida Gwaii et Prince Rupert, nous voyons beaucoup plus d’éléments comme de grosses bouteilles de plastique ou des sacs de plastique », soutient Vanessa Fladmark, une étudiante à la maîtrise à l’Institut des Océans et des Pêches de l’UBC et coauteure de l’étude.

Les chercheurs espèrent que leurs découvertes permettront de mieux orienter les stratégies de gestion des déchets dans la province. « Par exemple, nous avons entendu beaucoup parler récemment de bannir l’utilisation de pailles de plastique dans la ville de Vancouver. Mais si les données nous montrent que la cigarette est un enjeu important et qu’on amasse principalement des mégots, c’est peut-être un bon endroit où commencer », explique Cassandra Konecny, étudiante à la maîtrise en zoologie au même institut et coauteure de l’étude.