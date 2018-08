Le regroupement Québec contre les violences sexuelles souhaite même en faire un enjeu de la prochaine campagne électorale provinciale.

Une idée qu’appuient les candidates du Parti québécois et de Québec solidaire dans la circonscription de Taschereau, Diane Lavallée et Catherine Dorion.

L’adoption d’une loi-cadre obligerait les écoles primaires et secondaires à se doter d’un protocole clair en matière de violences sexuelles.

Pétition

Une pétition initiée par Québec contre les violences sexuelles pour réclamer l’expulsion des 6 élèves des Pères Maristes faisant l’objet d’une enquête policière a recueilli environ 2850 signatures.

La pétition sera remise au conseil d’administration de l’établissement secondaire privé de Québec.

Six élèves des Pères Maristes soupçonnés d'avoir partagé des photos à caractère sexuel de trois adolescentes ont été suspendus en mai dernier.

Après leur suspension, les garçons âgés de 12 à 13 ans ont pu terminer leur année scolaire dans un bâtiment à part.

Ils pourront réintégrer le bâtiment principal lors de la prochaine rentrée.

Manque de collaboration

Aucune accusation n’a été déposée dans ce dossier, mais l’enquête policière suit son cours. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a souligné jeudi le manque de collaboration des six suspects.

« L’enquête est toujours en cours. C’est un dossier que nous prenons très au sérieux. Nous n’avons pas une grande collaboration de la part des suspects, mais on met absolument tout en oeuvre ainsi que tous les effectifs nécessaires pour en venir à une conclusion d’enquête, et ce, le plus rapidement possible », a indiqué la porte-parole du SPVQ Cyndi Paré.

De son côté, le ministère de l'Éducation procède actuellement à des vérifications auprès du Séminaire des Pères Maristes « portant sur le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ».

Le Ministère tient notamment à vérifier si l’établissement dispose d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence qui répond aux attentes « afin d’assurer un environnement sain pour la sécurité physique et psychologique des élèves ».

Avec les informations de Pascale Lacombe et Alexandre Duval