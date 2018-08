John Holliday était en visite dans la communauté de Tuktoyaktuk avec sa famille où il campait sur la Pointe, l’extrémité nord de Tuktoyaktuk, selon la GRC.

John Holliday a été retrouvé sans vie dans la baie de Tuktoyaktuk jeudi vers midi. Photo : GRC

Sa disparition avait été rapportée mercredi et une recherche a été organisée avec la GRC, la société de recherche et de sauvetage de Tuktoyaktuk, des bénévoles locaux et les services de Great Slave Helicopters.

Son corps a été retrouvé dans l’eau près de Tuktoyaktuk et son décès a été constaté sur place.

Une autopsie aura lieu, mais la mort ne semble pas suspecte, selon la GRC.