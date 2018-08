Dans les faits, l’État de New York n’a exécuté aucun prisonnier depuis 1963, mais la peine de mort subsiste toujours dans les textes de loi. Le républicain George Pataki l’avait réinstaurée en 1995. Le plus haut tribunal de l’État avait jugé la loi inconstitutionnelle neuf ans plus tard.

De confession catholique, Andrew Cuomo a exprimé son intention quelques heures après que le pape François eut indiqué l’opposition catégorique de l’Église catholique à la peine de mort. Le souverain pontife avait invité lʼÉglise à sʼengager pour lʼabolir « partout dans le monde ».

Andrew Cuomo a d’ailleurs précisé que sa proposition était faite en solidarité avec le pape.

Il a ajouté avoir aussi pris sa décision en l’honneur de son père décédé, Mario Cuomo, farouche opposant à la peine de mort. Gouverneur de l’État de New York de 1983 à 1994, Mario Cuomo a imposé son veto au rétablissement de la peine de mort 12 fois en autant d’années.

Des exécutions en baisse

De 98 détenus exécutés en 1999, les États-Unis sont passés à 23 l'an dernier, selon les données compilées par le Death Penalty Information Center. Photo : Associated Press

Le nombre d'exécutions aux États-Unis a diminué au cours des deux dernières décennies. De 98 détenus exécutés en 1999, année record, les États-Unis sont passés à 23 l'an dernier, selon les données compilées par le Death Penalty Information Center. Quatorze personnes ont été exécutées depuis le début de l'année.

Malgré une pratique en déclin, de nombreux élus restent des partisans convaincus de la peine de mort, y compris chez les catholiques.

L'annonce du pape risque d'ailleurs de mettre certains d'entre eux, par exemple les gouverneurs du Texas et du Nebraska, Greg Abbott et Pete Ricketts, dans une position inconfortable. Le premier a autorisé une trentaine d'exécutions depuis son entrée en poste, en 2015, et le deuxième s'est engagé dans un bras de fer politique et juridique pour réinstaurer, avec succès, la peine de mort en 2016.

Ces deux politiciens catholiques restent toutefois alignés avec une population dont l'appui à la peine de mort a peut-être diminué au fil des ans, mais reste majoritaire.

Selon un sondage mené au printemps dernier, les Américains appuient la peine de mort dans une proportion de 54 % contre 39 %. Les chiffres sont comparables chez les catholiques : 53 % sont en faveur de la peine de mort tandis que 42 %, en phase avec le dirigeant de leur Église, s'y opposent.

L'appui est plus important encore chez les protestants, les hommes et les Blancs.

C'est toutefois entre républicains et démocrates que le clivage est le plus marqué : 77 % des républicains soutiennent la peine de mort contre 35 % des démocrates.

Selon le Death Penalty Information Center, 19 des 50 États américains, dont celui de New York, n'imposent pas la peine de mort. Toutefois, 21 États où cette pratique reste légale n'ont procédé à aucune exécution au cours des cinq dernières années.