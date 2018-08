L'isolement cellulaire devait permettre au personnel carcéral de procéder à une fouille exceptionnelle en toute sécurité après la mort de Jonathan Payeur, 32 ans, dans des circonstances qui n'ont pas encore été précisées.

Parmi les objets saisis, on retrouve des médicaments prescrits, environs six grammes de substances illicites non identifiées, deux grammes de tabac et un gramme de

hachisch, a précisé, par communiqué, Service correctionnel Canada.

Les visites à l'établissement ont été rétablies.

Il s'agit du troisième isolement cellulaire en deux ans à Drummondville. Un isolement cellulaire peut être imposé dans un établissement à la suite d’un incident pour faciliter une fouille des lieux ou pour permettre la résolution d’un enjeu relié à la santé et à la sécurité au travail.