Les motifs de cette décision ne sont pas évoqués dans le communiqué et la principale intéressée n’a pas voulu commenter.

Radio-Canada rapportait la semaine dernière qu’une profonde division couvait au sein du conseil d’administration. La moitié des membres ont demandé le renvoi du président Marc Arnal.

Les statuts de l'ACFA prévoient toutefois qu'il faut une majorité qualifiée de 70 %, soit 9 membres sur 12, pour que le conseil d'administration puisse obtenir le renvoi du président.

Réal Girard, un des administrateurs, avait confié à Radio-Canada que le conflit avait grandement perturbé le travail du conseil d'administration. « Il n’y a plus rien qui fonctionne », avait-il dit.

Marc Arnal a, pour sa part, remercié dans le communiqué Isabelle Laurin pour son travail au service de la communauté franco-albertaine au cours des dernières années. Il n’a toutefois pas voulu commenter davantage.

Isabelle Laurin a débuté ses fonctions à l’ACFA en 2007 à titre d’agente de développement du secteur patrimoine et histoire. Un an plus tard, elle est devenue directrice des communications avant d’être nommée directrice des affaires publiques en 2011. Elle occupe le poste de directrice générale depuis fin 2014.

Une politique provinciale en matière de francophonie a été obtenue au cours de sa direction.

Le comité exécutif de l’ACFA se réunira prochainement afin de prendre les mesures nécessaires pour procéder aux démarches visant à nommer une direction générale par intérim pour ensuite pourvoir le poste de manière permanente.