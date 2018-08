« Les sauveteurs et moniteurs sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2015 », explique André Duval, président des Syndicats regroupés des employés municipaux (SREM), section locale 306, qui représentent les employés de piscine de Longueuil.

« Depuis deux ans et demi, on est très patients et professionnels. Les travailleurs sont au service de la population », dit le représentant syndical, qui se dit exaspéré par l’attitude de la partie patronale.

Le 17 juillet dernier, les employés du secteur aquatique de Longueuil ont rejeté à 95 % l'offre de l'employeur. Ils ont alors accepté d'entreprendre des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève.

« À la table des négociations, on a un problème : l’employeur n’a qu'à la bouche le terme "récupération" », avance M. Duval, expliquant qu’à chaque concession accordée, la Ville « veut récupérer d’une main ce qu’elle est prête à accorder de l’autre. »

Par exemple, la Ville voudrait réduire les heures de formation accordées aux sauveteurs. De plus, l’employeur voudrait couper dans les augmentations rétroactives réclamées pour les deux années et demie durant lesquelles la convention collective était échue.

On pourrait pratiquement dire que les employés sont au fond du baril. Ça fait des années que les conditions n’ont pas été modifiées et améliorées. André Duval, président des Syndicats regroupés des employés municipaux (SREM) section locale 306

La Ville de Longueuil voudrait aussi prolonger la période de probation pour les postes occupés par les salariés réguliers.

La gestion des congés et des remplacements déplait particulièrement au représentant syndical. « Un employé qui contracte un virus et doit s’absenter est responsable de trouver son propre remplaçant même si son congé n’est pas payé. En plus, dès la première journée d’absence, le salarié doit fournir un billet médical à l’employeur. C’est vous dire combien les conditions de travail sont archaïques », s’indigne M. Duval.

Le syndicat réclame également que les épreuves de requalification pour le brevet en sauvetage, obligatoires à tous les deux ans, soient payées par l’employeur. « Pour conserver leur lien d’emploi avec la Ville, les salariés doivent aujourd’hui payer », déplore André Duval.

Les employés veulent aussi que les uniformes de travail soient fournis par la Ville de Longueuil.

Une main-d’œuvre jeune et saisonnière

La majorité des sauveteurs et moniteurs travaillent durant l’été, de la fin juin à la fin août. Ces employés travaillent sur 25 sites, comme les pataugeoires, la plage municipale de Longueuil et sur l’île Charron.

L’hiver, cette équipe est largement réduite et les employés travaillent peu d’heures.

Selon le syndicat, la durée moyenne d’emploi est de 4,5 ans et l’âge moyen des travailleurs de piscine est de 24 ans. Selon M. Duval, gravir les échelons salariaux prend de nombreuses années. Ainsi, une grande partie des travailleurs se trouvent longtemps au bas de l’échelle salariale, dit-il.

Au moment de la publication, la Ville de Longueuil n'avait pas encore répondu à nos appels.