Les dates, les heures et les noms de scène sont ceux qui étaient inscrits sur le site officiel, jeudi. Nous ne sommes pas responsables s’il y a des changements de dernière minute. Il va faire – très – chaud : crème solaire et consommation d’eau obligatoires. Bon festival!

Les têtes d’affiche

Travis Scott (vendredi 3 août, scène de la Rivière, 21 h 45) : Pour des millions de personnes aux États-Unis et ailleurs, Travis Scott est avant tout le petit ami de cœur de Kylie Jenner – la demi-sœur de Kim Kardashian – et le père de leur enfant.

Pour les autres, Scott est un rappeur dont la popularité ne cesse de croître. Il a collaboré avec Kanye West et Lil Uzi Vert, et il faisait la première partie de la tournée de Kendrick Lamar l’an dernier. Va-t-il soulever les foules comme les têtes d’affiche Lamar (2015) et Eminem (2011) l’ont fait avant lui? Une chose est sûre, il faut s’attendre à de nouvelles chansons, car son album Astroworld paraît vendredi.

Arctic Monkeys (samedi 4 août, scène de la Rivière, 21 h 20) : Arctic Monkeys en tête d’affiche à Osheaga, ce n’est pas une première. Les Anglais originaires de Sheffield ont eu droit à cet honneur en 2014. Je me dis qu’à tout prendre, les organisateurs auraient aimé profiter de la tournée commune de Beyoncé et de Jay-Z, qui passe par le New Jersey ce week-end… Qu’à cela ne tienne, on ne va pas s’ennuyer avec la bande à Alex Turner, même si les récentes chansons de Tranquility Base Hotel & Casino sont moins taillées sur mesure pour les scènes de festivals que leurs classiques I Bet You Look Good on the Dancefloor et Fluorescent Adolescent.

Florence and the Machine (dimanche 5 août, scène de la Rivière, 21 h 20) : En 2012 à Osheaga, Florence Welsh avait été royale. En 2015, cette fois en tête d’affiche, elle a été impériale. Je ne vous le cacherai pas, il s’agit de la prestation que j’attends avec le plus d’impatience cette année. High as Hope, son plus récent disque, est, disons, plus minimaliste dans l’approche que ce à quoi elle nous a habitués, mais la voix de la chanteuse nous transperce. Cela risque d’être géant sur scène.

Les (presque) têtes d’affiche

Yeah Yeah Yeahs (vendredi 3 août, scène de la Rivière, 19 h 30) : Il y a près de 10 ans (2009), les Yeah Yeah Yeahs ont été en tête d’affiche. Le groupe avait dépanné les organisateurs en remplaçant au pied levé les Beastie Boys, qui s’étaient désistés (le diagnostic de cancer d’Adam Yauch oblige). Si Karen O et sa bande cassent la baraque comme ils l’avaient fait ce soir-là, tout le monde va avoir un énorme sourire dans le visage.

Anderson .Paak (samedi 4 août, scène de la Montagne, 20 h 20) : Après la prestation explosive et spectaculaire que l’Américain et ses Free Nationals ont offerte en 2017 lors de la clôture du Festival international de jazz de Montréal, je suis étonné qu’ils n’aient pas été préférés à Arctic Monkeys pour clôturer la deuxième soirée. Cela dit, si .Paak et ses collègues sont en feu comme l’an dernier, ils pourraient voler le show.

The National (dimanche 5 août, scène de la Montagne, 20 h 20) : En décembre, The National a rempli à ras bord deux fois le MTelus. Parler d’une histoire d’amour entre la ville de Montréal et le groupe de Matt Berninger va de soi. Et comme il précédera Florence and the Machine, on peut parler de consécration. Le groupe ne jouera probablement jamais devant autant de spectateurs à Montréal.

Les femmes de prestige

St. Vincent (vendredi, 3 août, scène de la Rivière, 17 h 40) : Il y a des artistes que l’on aime plus que d’autres. Pour moi, c’est St. Vincent, ou Annie Clark, si vous préférez. Et le plaisir d’entendre les chansons de Masseduction (2017) me rend encore plus fébrile. Ne me cherchez pas ailleurs que devant la scène de l’Américaine vers 17 h 30.

Lykke Li (vendredi 3 août, scène de la Vallée, 20 h 30) : On a vu la Suédoise plusieurs fois au Québec depuis le début de sa carrière, mais c’est la première fois qu’elle vient depuis qu’elle est mère et depuis qu’un de ses disques (le nouveau So Sad So Sexy) est produit sans le réalisateur Björn Yttling. Une Lykke Li hors de sa zone de confort? On a hâte.

Blondie (samedi 4 août, scène de la Rivière, 17 h 35) : Sauf exceptions, aucun artiste qui sera présent sur scène en fin de semaine n’était né quand Deborah Harry a commencé sa carrière en tant que choriste au sein du groupe folk The Wind and the Willows, en 1968. La chanteuse de Blondie n’a rien à envier à Mick Jagger en matière de longévité. Elle était encore exceptionnelle lorsque je l’ai vue il y a 10 ans à Barcelone pour la tournée soulignant le 30e anniversaire de l’album Parallel Lines. Souhaitons-nous la même chose ce week-end et allons la saluer comme elle le mérite.

Les vedettes de l’écoute en continu

Post Malone (dimanche 5 août, scène de la Rivière, 19 h 20) : Le rappeur est le roi de l’écoute en continu. Plus de 4 milliards (vous avez bien lu!) d’écoutes pour son disque Stoney, paru en 2016. Plus de 400 000 en une semaine en mai pour son nouveau disque, Beerbongs and Bentleys. En 1978, il aurait été milliardaire en quelques semaines. N’empêche, je n’ose imaginer le bain de foule qui l’attend.

Billie Eilish (samedi 4 août, scène de la Vallée, 20 h 20) : La chanson Ocean Eyes, de Billie Eilish, totalise 87 millions d’écoutes depuis sa sortie… uniquement sur Spotify. Environ 16 millions de personnes l’écoutent chaque mois sur cette même plateforme. Son plus récent clip, Hostage, a été réalisé par Stromae. Et elle n’a que 16 ans... Si vous l’avez ratée au théâtre Corona au mois de mars, attendez-vous à jouer du coude devant la scène.

Brockhampton (dimanche 5 août, scène Verte, 21 h 20) : Imaginez un collectif d’artistes aussi imposant que l’était Bran Van 3000. Notez qu’ils sont chanteurs, DJ, réalisateurs, plein de choses, finalement. Et pas mal cinglés… Cinq de leurs chansons ont fracassé la barre des 10 millions d’écoutes sur les sites de musique en continu. Finalement, regardez le clip de Boogie, vous allez comprendre.

La filière d’ici

Loud (samedi 4 août, scène des Arbres, 18 h 30) : Une année record. C’est le titre du premier disque solo de Loud. Et c’est exactement ce qui lui arrive en 2018, lui qui a remporté le Prix de la chanson SOCAN avec 56K et qui a déplacé des foules partout où il est passé. C’était plutôt dense au festival Santa Teresa en juin. On s’attend à ce que ce soit pareil à Osheaga.

Paupière (samedi 4 août, scène de la Vallée, 13 h) : Il m’arrive souvent d’être à Osheaga pour la première note de la journée. Samedi, ça pourrait être pour le groupe francophone Paupière, qui a la tâche un peu ingrate de commencer un marathon de 10 heures de musique. L’avantage en tant que festivalier, c’est que l’on est sûr d’avoir une bonne place pour apprécier la pop du trio.

The Brooks (dimanche 5 août, scène des Arbres, 16 h 55) : Comme une fusée qui ne cesse de prendre de l’altitude, The Brooks séduit toujours plus de gens, chaque fois qu’il met les pieds sur une scène. Après avoir déversé son funk au Festival international de jazz de Montréal, le groupe va le faire à Osheaga. Et le résultat va être le même. Tout le monde va danser.