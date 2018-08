Un texte d’Alexandre Duval

Nicolas Lavigne croit qu’il faut du changement, et vite. Selon le restaurateur, l’engouement pour la cuisine de rue à Québec est moins important que l’année dernière.

À son avis, ce n’est pas à cause de la clientèle : ce sont les balises du projet pilote qui mettent des bâtons dans les roues des restaurateurs et des citoyens.

« On est convaincu que Québec a un potentiel incroyable pour avoir de la vie de foodtrucks, dit-il. Mais on pense qu’il faudrait que ce soit différent. Il faudrait que ça se passe d’une autre façon. »

Lorsque la deuxième année du projet pilote prendra fin, le 31 octobre, la Ville de Québec rencontrera les restaurateurs concernés pour faire le point. La suite sera critique, d’après M. Lavigne.

Même s’il s’y consacre à raison de trois jours par semaine, la cuisine de rue ne représente que 5 % de son chiffre d’affaires, avance M. Lavigne, loin derrière les événements privés (70 %) et les festivals (25 %).

Le premier reproche qu’il adresse au projet pilote concerne les 11 sites où les camions ont le droit de se stationner pour vendre leur nourriture. La plupart sont situés dans des parcs.

Dans toutes les grandes villes du monde où il y a des foodtrucks, les foodtrucks vont là où il y a des gens au lieu d’essayer de faire venir des gens vers les foodtrucks et d’animer des sites vides. Nicolas Lavigne, propriétaire du camion-restaurant La Zèbre Mobile

Nicolas Lavigne, propriétaire du camion-restaurant La zèbre mobile et du restaurant Côtes à Côtes Photo : Radio-Canada

« Ils nous ont installés devant le palais de justice, qui était une nouveauté, mais ça ne donne rien. Ce n’est pas là que ça se passe. Il faut un endroit où ça marche, où ça se promène, un endroit de vie! », soutient-il.

À l’heure où des restaurateurs se plaignent du manque de main-d’œuvre, Nicolas Lavigne croit que la cuisine de rue permettrait d’ajouter des points de service et de dynamiser des quartiers.

Là-dessus, le responsable du camion Saga Nomade est d’accord. Guy Lévesque avance que les sites permis sont encore trop loin des artères achalandées.