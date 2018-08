La municipalité située au nord du 55e parallèle ainsi que les communautés autochtones de Kawawachikamach et de Matimekush-Lac-John devraient être reliées au réseau Internet haute vitesse dès mars prochain.

Schefferville se situe aux limites du Labrador Photo : Radio-Canada

Ce projet de 10 millions de dollars a été initié par la communauté naskapie et a bénéficié d'une aide financière gouvernementale.

Le chef de la nation naskapie de Kawawachikamach, Noah Swappie. Photo : Radio-Canada

L'administrateur de la municipalité de Schefferville, Ghislain Lévesque, souligne que cette nouvelle technologie vient remplacer un réseau satellitaire inadéquat.

Lorsqu'il fait mauvais à Toronto, il se pourrait bien qu'il n'y ait pas d'Internet parce que le réseau ne fonctionne pas, c'est toute une question de satellite , note Ghislain Lévesque.

L'administrateur de la municipalité de Schefferville, Ghislain Lévesque. Photo : Radio-Canada/Louis Garneau

Avec ce nouveau projet de fibre optique, ça va amener une fiabilité au réseau, poursuit Ghislain Lévesque. Vous savez, de plus en plus, les entreprises, on travaille à distance et je pense que ça va être bénéfique pour l'ensemble de la communauté.

Chaque résidence et commerce sera branché au réseau.

Avec les informations de Katy Larouche