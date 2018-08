Ces chiffres ont été vérifiés par le MESENI, un groupe spécial de suivi de la situation créé par la CIDH, a précisé cet organe autonome de l'Organisation des États américains (OEA), basé à Washington.

La commissaire Antonia Urrejola, rapporteure de la CIDH pour le Nicaragua, a appelé le pays « à enquêter rapidement et de manière sérieuse sur chacun de ces crimes » et à mettre en place « un registre actualisé, fiable et transparent de tous les décès. »

Selon la CIDH, le MESENI « a constaté et documenté [...] l'intensification de la répression et des dispositifs mis en place par les agents de la police nationale et des groupes parapoliciers. »

Le Nicaragua est en proie depuis le 18 avril à un mouvement de contestation antigouvernementale durement réprimé.

Le président Daniel Ortega est accusé d'avoir mis en place avec son épouse Rosario Murillo, qui occupe les fonctions de vice-présidente, une dictature marquée par la corruption et le népotisme.