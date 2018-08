Un texte de Marie-Hélène Ratel

Une seule page du site web est disponible en français et elle s’adresse spécifiquement aux médias. On peut y trouver des renseignements sur l’accréditation et la couverture des Jeux.

Le nom de la ville ontarienne hôte, London, a été traduit par Londres.

En prenant connaissance de cette erreur de traduction, le président des Jeux de l’Ontario de 2018, Bill Merrylees, s’est engagé à s’assurer que l’information serait corrigée dès que possible pour éviter la confusion.

London a été traduit par Londres sur le site web des Jeux d'été de 2018. Photo : Capture d’écran du site web des Jeux d'été de 2018

Le guide du participant, un document d’une soixantaine de pages, ne pouvait par ailleurs être téléchargé qu’en anglais le 2 août, jour du début des Jeux.

Nous sommes attentifs aux besoins des participants francophones et nous voulons nous assurer qu’ils se sentent tous les bienvenus. Bill Merrylees, président des Jeux d’été de l’Ontario de 2018

En entrevue jeudi, M. Merrylees souligne que le comité organisateur venait tout juste de recevoir le document traduit en français et qu’il sera mis à la disposition des participants rapidement.

Il ajoute que des bénévoles peuvent répondre aux besoins des participants en français et que l'affichage sur les sites de compétition est dans les deux langues.

Déceptions sur le manque de français

La situation désole des représentants d’organismes franco-ontariens, d’autant plus que London est désignée en vertu de la Loi sur les services en français et que les Jeux de l’Ontario sont une initiative gouvernementale.

Le directeur général du Centre communautaire régional de London, Jean-Pierre Cantin, croit qu’il s’agit d’un oubli. Il ajoute que si l'on réclame des services en français, cela encouragera sans doute le comité organisateur à réévaluer les informations disponibles dans la langue de Molière à l’avenir.

Je pense qu'il y a eu un oubli de la part du ministère et des organisateurs. Ils ont oublié de donner l'information également en français. Jean-Pierre Cantin, Centre communautaire régional de London

Le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Carol Jolin, critique le manque d’offre active, alors que, conformément à la Loi sur les services en français, une grande partie des documents des Jeux de l’Ontario doivent être fournis dans les deux langues officielles.

C'est plus que de dire : on va faire un effort si vous demandez le service pour vous le donner. Le service devrait être là , raconte M. Jolin.

Carol Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) Photo : Radio-Canada

M. Jolin compte par ailleurs faire un suivi auprès du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, où il sera entre autres question de la présence du français à l'occasion d’événements d’envergure, dont les Jeux de l’Ontario.

De retour à London en 2020

London accueillera de nouveau les Jeux d'été en 2020.

D’ici là, le comité organisateur compte étudier les lacunes soulevées pour améliorer les services aux francophones.