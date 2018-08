« Avec moins d’acheteurs actifs sur le marché aujourd’hui, nous voyons moins de pression vers le haut sur le prix des maisons dans la région », dit Philippe Moore, le président de la REBGV dans un communiqué publié jeudi.

« C’est plus marqué dans le marché des maisons détachées, mais la demande pour les marchés des maisons de ville et des appartements ralentit aussi par rapport au rythme frénétique connu dans les dernières années », ajoute-t-il.

Moins de propriétés ont été mises en vente dans le Grand Vancouver en juillet cette année, soit 4770. Il s’agit d’une baisse de 9,2 % en comparaison des 5279 qui l’avaient été à pareille date l’an dernier.

De plus, le total des propriétés listées dans le système MLS est de 12 137, une hausse de 32 % en comparaison de juillet 2017, qui en comptait 9194.

Philippe Moore reconnaît que l’été est une période plus tranquille pour le marché immobilier. « Avec les taux hypothécaires plus hauts et les mesures plus strictes pour les prêts, les acheteurs et les vendeurs choisissent l’attente comme approche », résume-t-il.

L’indice des prix des propriétés MLS de référence composée pour toutes les propriétés dans le Grand Vancouver est de 1 087 500 $, une hausse de 6,7 % par rapport à juillet 2017.

Le prix de référence pour un appartement est de 700 500 $, une augmentation de 13,6 % comparativement à juillet de l’an dernier.