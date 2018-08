Un texte de Romain Schué

Finalement retrouvée saine et sauve jeudi, près d’une semaine après sa disparition, cette Inuite de 48 ans, qui ne parle ni français ni anglais, avait été arrêtée par des agents du SPVM le 27 juillet. Après l’avoir relâché dans l’arrondissement de Saint-Laurent, les policiers lui avaient remis un billet pour prendre l’autobus, plutôt que de l’accompagner dans un hôpital. Elle avait ensuite disparu.

Disant être « triste » de cette situation, Valérie Plante, qui n’avait pas encore eu connaissance de la localisation de cette femme, a exhorté le SPVM à « profiter » de cette occasion « pour réfléchir à cette façon de faire, ce procédé ».

« Une personne qui est dans un centre de dégrisement, qui est somme toute assez éloigné des transports collectifs, du grand centre, est-ce que c’est la bonne façon de faire de ne pas lui donner le soutien nécessaire pour revenir à bon port? », a-t-elle demandé au cours d’un point de presse.

Jugeant cette disparition « malheureuse », Mme Plante a indiqué avoir échangé avec le SPVM. « Personne ne souhaite qu’une personne qui est déjà dans un cas de vulnérabilité se retrouve dans une situation encore plus vulnérable. On est tous d’accord là-dessus », a-t-elle souligné.

Contacté par Radio-Canada, le SPVM n'a pas encore réagi.

Un « wet shelter » en 2019

La mairesse Plante a également confirmé que la Ville travaillait à l’ouverture prochaine d’un « wet shelter », soit un centre de consommation d’alcool contrôlé.

La mise en place de ce dispositif avait été proposée par l’ancien maire Denis Coderre durant la dernière campagne électorale.

En mars, Valérie Plante avait indiqué qu’un tel service de refuge pour les itinérants verrait bien le jour à Montréal.

« Le processus suit son cours, a fait savoir Mme Plante. C’est dans les plans du ministère [de la Santé] et c’est notre priorité. L’urgence est là, la nécessité, on n’a pas besoin d’être convaincu. On va de l’avant, mais on va faire les choses en bonne et due forme. »

Un projet pilote pourrait être annoncé « au cours de la prochaine année », a-t-elle ajouté.