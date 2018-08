L'association étudiante a réussi à convaincre l'administration de rendre ces produits accessibles gratuitement.

La présidente de l'association étudiante, Nikki Jamieson, se réjouit de cette nouvelle. Elle estime que les produits d'hygiène féminine sont une nécessité, et ce, même dans les salles de bains des hommes.

Il y a les étudiants transgenres, non binaires et non genrés qui doivent également avoir accès à ces ressources ,constate-t-elle.

Accessibles, mais pas dans les salles de bain

Contrairement au savon et au papier hygiénique, les tampons et les serviettes hygiéniques ne seront pas offerts dans les salles de bain.

Des affichettes y seront plutôt apposées pour indiquer où se procurer les produits.

Selon l’Université, il sera plus facile pour les distributeurs de déposer les produits dans des endroits centraux du campus.

Nikki Jamieson s’oppose à cette façon de faire et compte entreprendre des démarches pour que les produits d’hygiène féminine soient accessibles dans les salles de bain.

Je n'aurais pas besoin d'aller demander à quelqu'un pour un mouchoir si j'avais besoin de me moucher, et je ne pense pas que vous devriez demander la permission à quelqu'un pour un tampon non plus , dit-elle.

Ce mouvement a déjà gagné plusieurs campus au pays, entre autres à Toronto, Montréal et Calgary.

Selon les informations de CBC