Ces aménagements ont pour but de créer un parc récréotouristique d'interprétation de la vie rurale et de l'agriculture du début du 20e siècle à Gatineau. Le 15 juin, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, avait inauguré une école de rang rappelant la façon dont les Gatinois ont été éduqués entre 1850 et le milieu du 20e siècle.

L'ajout constant de nouvelles structures et le développement du parc ont un potentiel touristique très intéressant pour Gatineau et la région. Un site enchanteur et une belle reconstitution historique attendent les visiteurs dans le parc Dalton , a affirmé la mairesse suppléante de Gatineau, Louise Boudrias.

La chapelle a une façade de 4,3 mètres, une hauteur de 9,75 mètres et une profondeur d'un peu plus de 2 mètres. Un harmonium datant de 1857 y a été installé.

Impossible sans les bénévoles

Chaque jour, une quinzaine de bénévoles donnent de leur temps au parc Dalton, selon Yvon Boucher, président de la Corporation d'aménagement de la rivière Blanche (CARB), qui est responsable de l’aménagement du site.

On gagne notre pari avec des bénévoles, avec des rêves, avec des réalisations et surtout avec le soutien de la population et de la Ville de Gatineau , a affirmé Yvon Boucher.

Le bénévole André Bertrand consacre une trentaine d'heures par semaine à ces projets. Il soutient que le village historique qui est en développement est fameux pour la Ville de Gatineau. Je crois au projet et j'en suis très fier , dit-il.

Par ailleurs, de 2011 à 2016, la Ville de Gatineau dit avoir octroyé un montant de 799 000 $ à la CARB. En avril dernier, la Ville avait aussi annoncé un nouveau protocole d’entente avec la CARB au coût de 265 000 $ pour cinq ans.

Projets à venir

Le président de la Corporation d'aménagement de la rivière Blanche a le vent dans les voiles. Il indique que la première phase de son projet achève et que la deuxième phase pourra être entamée bientôt.

Il prévoit notamment la construction d'un moulin et de ponts qui seront installés dans une section plus sauvage .

M. Boucher signale d'ailleurs que la ministre fédérale du Tourisme, Mélanie Joly, devrait visiter l'emplacement en vue d'un potentiel soutien financier à ce projet.

Il confirme par ailleurs que seule une résolution du conseil municipal de la Ville de Gatineau manque avant de pouvoir transporter la locomotive de l'ancien train à vapeur à la Ferme Dalton.

