Samedi, le groupe prendra la route vers Winnipeg, à 500 km de l’île, avec du personnel du refuge pour animaux de Norway House.

« Les quatre mâles et trois femelles sont comme les personnages de l’île de Gilligan », raconte Deb Vandekerkhove, directrice du refuge, en faisant une référence à l'émission de télévision américaine des années 1960 sur les naufragés coincés sur une île.

« Au fur et à mesure que nous allons apprendre à les connaître, nous allons les nommer en fonction de leur personnalité », explique-t-elle.

Les raisons qui expliquent comment les chiots sont arrivés sur l’île restent nébuleuses.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Chiots retrouvés sur une île près de Cross Lake.

Deb Vandekerkhove raconte cependant avoir reçu un appel lundi d'un bénévole de Cross Lake, disant qu'un homme nommé Junior Cook avait découvert les chiots lors d’une promenade en bateau.

« Lui et un ami étaient à l’extérieur lundi soir et ils ont entendu des bruits sur l'île, a-t-elle dit. Puisqu’il commençait déjà à faire sombre, ils ont pris leurs jumelles, mais ne pouvaient rien voir d'autre que des ombres, et ils ont entendu des pleurs et pensaient que c’étaient des loups. »

Elle ajoute que, le jour venu, Junior Cook est allé sur l’île et a trouvé les chiots. Il leur a donné toute la nourriture qu'il avait sur le bateau et a pris contact avec le refuge pour animaux de Norway House.

La directrice du refuge pour animaux de Norway House affirme que la santé des chiots s'améliore et qu’ils sont de plus en plus confortables avec les gens.

Les chiots qui devraient arriver à Winnipeg, cette fin de semaine, seront par la suite placés en adoption.