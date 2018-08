Depuis quelques semaines, un nouvel autocar traverse les quelque 430 kilomètres qui séparent les deux communautés.

La Première Nation de Liard et son entreprise de développement, First Kaska GP Ltd a commencé ce service grâce à un partenariat avec une entreprise de camionnage de Watson Lake, KPI Northern.

L'autocar peut transporter 15 passagers et des boîtes de cargaison. Il fait l’aller-retour trois fois par semaine.

Selon le chef de la Première Nation, George Morgan, c’est une façon d’assurer que le service continue d’être offert à sa communauté, tout en espérant en tirer profit.

Selon le conducteur de l’autocar, Ivan Goupil, plusieurs passagers utilisent l’autocar pour se rendre à des rendez-vous médicaux à Whitehorse.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir ce service aux membres de la Première Nation, d’aider nos citoyens ainsi que de contribuer à l’avenir de la communauté », dit le conducteur.

Le nouveau service, Watson Lake Shuttle & Freight, utilise un autocar pouvant transporter 15 passagers. Photo : Radio-Canada/Philippe Morin

Le transport de cargaison plus viable

Pour l’instant, le chef de la première nation admet que l’achalandage a été plutôt faible, mais il estime que c’est avec la livraison de cargaison qu’ils parviendront à maintenir le service.

La Régie des hôpitaux du Yukon est déjà un client régulier avec son transport d’équipement de laboratoire.

Le transport de matériel comme des prises de sang était assuré par la liaison aérienne d’Alkan Air entre Watson Lake et Whitehorse. Cependant, la compagnie aérienne a annoncé en juin qu’elle mettrait fin au service à la fin septembre,

« Le service de fret pourrait s'avérer être ce qui va maintenir le service », estime le chef de la Première Nation.« Pour le moment, nous n’avons pas le grand nombre de passagers que nous espérions au départ, mais nous sommes optimistes puisque nous voyons une tendance à la hausse. »

