Une équipe de soccer composée de nombreux Acadiens s’est déplacée pour participer à ces jeux.

« On est une grosse bonne gang, lance l’entraîneuse de l’équipe Marie-Ève Chiasson. Ça fait trois ans qu’on travaille là-dessus. »

Quand je les vois gagner ou perdre, j’ai les mêmes frissons, parce que c’est beau ce qu’ils font ensemble Marie-Ève Chiasson, entraîneuse de l'équipe

Des athlètes de partout au pays sont actuellement en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Il s'agit d'une expérience unique pour plusieurs participants.

Je regardais cela [le soccer] à la télévision, et j’aimais vraiment cela et c’est devenu comme une passion , explique un jeune de Lamèque.

J’aime bien ça, on se fait beaucoup de chums , ajoute un autre membre de l’équipe de soccer.

Des bienfaits observables, selon des parents

Plusieurs parents étaient présents. Ils notent que ce genre d'activité permet à leurs jeunes de s'épanouir et de vivre des expériences stimulantes.

C’est très agréable parce que ça permet à ces athlètes de découvrir d’autres personnes qui ont une déficience intellectuelle comme eux. Ils se sentent moins seuls , raconte Irène McGraw, en parlant de sa fille et des autres joueurs de soccer.

Le sport, je crois que ça le rend assez heureux. Il socialise beaucoup avec d’autres , explique Jacques Basques, en parlant de son garçon.

Carole-Noël Basques et Jacques Basques, les parents d'un jeune joueur. Photo : Radio-Canada

Pour les parents, ça nous encourage aussi. On voit qu’on n’est pas seul au monde. Irène McGraw

Une compétition pour les enfants et les adultes

La compétition est ouverte à tous. Jeunes et moins jeunes se côtoient dans les mêmes disciplines et les mêmes équipes.

Pour équilibrer les jeux, l’organisation de l'événement tenait mercredi des matchs préparatoires pour diviser les équipes en trois niveaux, explique Serge Boulianne, gestionnaire des jeux et des compétitions.

Au lieu de regrouper nos athlètes selon leur âge [...] ce que l’on fait, c’est qu’on les regroupe par niveau d’habileté , explique-t-il.

On organise des mini-matchs et à la fin de la journée on décide qui va jouer contre qui pour le restant du tournoi

Les jeunes et les moins jeunes jouent ensemble. Les équipes sont aussi mixtes. Photo : Radio-Canada

Un événement pour la communauté

Pour le village de 5000 habitants, la venue de ces joueurs et de leur famille crée une certaine effervescence, affirme Kathleen Provost, une porte-parole bénévole.

Le total est entre 1200 et 1400 athlètes et leurs entraîneurs. Les familles ? Je pense qu’on a perdu le compte, des centaines! Kathleen Provost, bénévole aux Jeux olympiques spéciaux

Elle a réservé une semaine de vacances pour donner du temps à cet événement qui survient dans sa communauté.

On voulait prendre part, on n’a pas d’enfant à la maison, on a décidé de prendre du temps et puis d’être disponible pour les bénévoles et les familles , explique Kathleen Provost.

Les Jeux olympiques spéciaux se poursuivent jusqu'à samedi.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes