Un texte d'Olivier Roy Martin

Au cours du même trimestre l'an dernier, Produits forestiers Résolu annonçait des pertes de 74 millions de dollars.

La bonne performance de la compagnie en 2018 s'explique par « un effort important de contrôle des coûts », selon le directeur aux Affaires publiques et relations gouvernementales, Karl Blackburn.

Il ajoute que la vigueur de l'économie au Canada et aux États-Unis fait en sorte que la demande est « soutenue » pour certains produits du bois.

Les derniers états financiers de l'entreprise montrent que les ventes de pâte commerciale ont augmenté de 51 millions de dollars entre les deuxièmes trimestres des années 2017 et 2018. Les ventes de papier tissu et de papier journal ont également augmenté.

Seules les ventes de papiers pour usages spéciaux ont diminué. Cette catégorie inclut les papiers couchés de pâte mécanique, qui sont utilisés dans la production de magazines, de catalogues et d’encarts publicitaires.

Le président du local 352 du syndicat Unifor à l'usine de Baie-Comeau, Steeve Belzile, se réjouit du retour à la rentabilité de Résolu.

On voit qu'il y a une relance de l'industrie dans le bois d'oeuvre et dans le papier , affirme-t-il.

Pour nous, c'est très encourageant. S'ils font des profits, ils vont être capables d'entretenir les équipements et d'investir dans certains secteurs qui ont peut-être besoin, qui seraient plus performants , ajoute M. Belzile.

M. Blackburn souligne que Produits forestiers Résolu a déjà fait des annonces d'investissements dans ses usines du Québec au cours des derniers mois.