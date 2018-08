Un texte de Marie Isabelle Rochon

Il y a quelques mois, Deann Trainor et Shawn Whiteway, les propriétaires du dépanneur SaltBox, ont trouvé une solution pour encourager les 140 habitants du village de Rencontre East à manger plus de nourriture fraîche.

Il était difficile de convaincre les résidents d’acheter des produits frais, même si on essayait de garder les prix le plus bas possible, explique Deann Trainor.

Maintenant, nous gaspillons beaucoup moins de nourriture qu’avant. Deann Trainor, copropriétaire du dépanneur SaltBox

Les clients reçoivent désormais des points chaque fois qu’ils achètent un légume ou un fruit. Ces points leur donnent accès à des rabais sur d’autres produits.

À la fin du mois, la personne ayant accumulé le plus de points gagne un poulet frais, offert par un fermier de la région de Saint-Jean. Je ne pensais pas qu’autant de personnes changeraient leurs habitudes alimentaires , souligne Deann Trainor.

Deann Trainor et Shawn Whiteway ont décidé d'acheminer plus de fruits et légumes au village de Rencontre East Photo : CBC/Malone Mullins

Les propriétaires du dépanneur SaltBox trouvaient qu’il était important de fournir des produits plus frais pour le bien-être de leur communauté. Les résidents de Rencontre East ont maintenant accès à des produits autrefois difficiles à obtenir, tel que des avocats ou même des asperges.

Un long trajet

Le village de Rencontre East est uniquement accessible par bateau. Shawn Whiteway, le conjoint de Deann Trainor, fait le trajet deux fois par semaine jusqu’à Saint-Jean pour apporter des produits frais au dépanneur. Un aller et retour prend près de huit heures.

Shawn Whiteway achemine les produits frais à son dépanneur à l'aide d'une remorque qu'il doit aider à installer sur le traversier Photo : CBC/Malone Mullins

Shawn Whiteway est déterminé à garder vivant son village qu’il aime particulièrement. Pour faire grandir cette communauté, il faut que tout le monde y investisse un peu de temps , explique-t-il.

Il n'est pas le seul à faire autant de route pour avoir accès à des aliments frais.

Carol Monsigneur, propriétaire d’un gîte à St. Mary’s, à une heure et demie de route de Saint-Jean, fait aussi beaucoup d’efforts pour offrir à ses clients des repas avec des produits frais. Deux fois par semaine, elle conduit pendant trois heures pour acheter toute la nourriture dont elle a besoin à Saint-Jean, puisque l’accessibilité à des légumes et des fruits frais est aussi très limitée dans sa région.

Je paye le triple du prix au petit magasin pour quelque chose qui n’est pas si bon. Carol Monsigneur

Le coffre de la voiture de Carol Monsigneur est plein à craquer après une journée entière à faire l'épicerie à Saint-Jean Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

Elle aimerait avoir un meilleur accès à des aliments frais. Si les produits étaient de meilleure qualité, ça ferait en sorte qu’on encouragerait plus [les magasins locaux] et qu’on magasinerait-là au lieu de dépenser de l’argent pour venir ici.

Trouver des solutions soutenables

À Terre-Neuve-et-Labrador, 90 % des fruits et des légumes consommés sont importés. Certains villages sont difficilement accessibles et isolés le long des côtes de la province. C’est un casse-tête géant lorsqu'on se met à penser à l'efficacité au niveau de la distribution alimentaire , explique la directrice de l’organisme Food First NL, Kristie Jameson. L’organisme travaille pour améliorer l’accès à la nourriture fraîche dans la province.

Kristie Jameson, directrice de Food First NL Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

Il ne serait pas rentable d'avoir une épicerie dans les petites communautés dont certaines comptent moins de 100 résidents. La directrice de Food First NL croit plutôt qu’une des solutions repose sur l’engagement des citoyens et la volonté des dépanneurs de donner un meilleur accès à des fruits et légumes à leurs clients.

84 % des communautés rurales n’ont pas accès à une épicerie et dépendent souvent des dépanneurs de leur village. Kristie Jameson, directrice de Food First NL

Le fait d'engager des discussions sur l'enjeu de la nourriture a aidé des communautés à réaliser le pouvoir qu'elles avaient pour faire des changements significatifs. Kristie Jameson croit que c’est justement ce qui s’est produit dans le village de Rencontre East: La propriétaire du magasin SaltBox a entendu que la communauté voulait un meilleur accès à des produits frais et c’est ce qui l’a inspiré.

L'organisme Food First NL croit que des initiatives comme celles de Deann Trainor et Shawn Whiteway à Rencontre East pourraient être imitées ailleurs et être un moteur économique pour les petites communautés.