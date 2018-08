Le réalisateur Sébastien Pilote au micro Photo : Radio-Canada

L’événement aura lieu du 6 au 16 septembre.



Sébastien Pilote, de La Baie, présentera La disparition des Lucioles, un long métrage entièrement tourné dans la région.

Il rappelle que ce festival est l’un des plus importants au monde et que c’est aussi une plaque tournante pour la vente à l’international.

C’est un bon timing pour nous parce qu’on sort le film le 21 septembre, donc on sera à Toronto deux semaines avant. Sébastien Pilote, réalisateur

Le long métrage de Sébastien Pilote sera aussi présenté en ouverture du Festival de cinéma de la Ville de Québec le 13 septembre.

Le cinéaste Patrick Bouchard est originaire de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada/Priscilla Plamondon Lalancette

De son côté, le Chicoutimien Patrick Bouchard présentera à Toronto un film d'animation intitulé Le sujet. Il s’agit d’un court métrage déjà présenté à Cannes.

En entrevue à l’émission, Y’a des matins, M. Bouchard a mentionné qu’il s’agissait d’une belle vitrine pour les créateurs d’ici. C’est aussi une occasion de rencontrer des gens du milieu.

Je vais voir des films le plus possible, a-t-il expliqué. Il y a des événements et des cocktails pour rencontrer les autres cinéastes. Patrick Bouchard, réalisateur

Le réalisateur Xavier Dolan présentera aussi en grande première le film The Death and Life of John F. Donovan lors de ce même événement.