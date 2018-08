Jusqu’ici limitée à la Haute-Ville, la zone d’infestation comprend maintenant le secteur de l’aéroport, Cap-Rouge, Sainte-Foy et s’étend jusqu’aux quartiers Lairet et Vieux-Limoilou, en passant par Duberger-Les Saules et Vanier.

Environ 200 pièges ont été installés par la Ville, des propriétaires et des groupes de recherche pour détecter la présence de l’insecte ravageur qui s'attaque aux frênes et les tue en quelques années.

Ces résultats de détection sont « au-dessus des prévisions », reconnaît la Ville, mais ils concordent avec « l’historique de propagation de l’insecte ».

Les quartiers touchés par l'agrile du frêne Photo : Ville de Québec

L’agrile a été détecté pour la première fois l’été dernier dans le quartier Montcalm.

La Ville a dévoilé en mai un Plan de lutte à la propagation de l'agrile du frêne, qui inclut notamment des mesures pour aider les propriétaires d'arbres visés par l'insecte ravageur.

En plus d’actions de dépistage, le plan comprend le traitement de 500 arbres au TreeAzin, un biopesticide qui empêche le développement des larves de l'agrile.

La municipalité compte près de 12 000 frênes publics et environ 2 fois plus si on compte ceux situés sur les terrains privés.

L'automne et l'hiver dernier, 150 frênes ont été coupés.

