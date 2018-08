En résumé, Dustin Duthie aurait écrit à l'époque qu'il tuerait quelqu'un, sans savoir de qui il s'agirait, mais qu'il ferait assurément les manchettes à ce sujet.

Les cadavres des trois victimes ont été trouvés mardi dernier dans deux résidences de Calgary.

Les identités ont été confirmées au tribunal, mais des informations transmises sur Facebook ont établi les liens entre les victimes. Il s'agit de Taylor Toller, une ancienne amie de coeur de Dustin Duthie, de Shawn Boshuck, la mère de l'accusé, et d'Alan Pennylegion, son beau-père.

Dustin Duthie, âgé de 25 ans, fait face à trois chefs d'accusation de meurtre au second degré.

Il semble que Mme Boshuck et M. Pennylegion aient été assassinés le jour où leurs cadavres ont été trouvés, mardi, mais que la mort de Taylor Toller serait survenue six jours plus tôt.