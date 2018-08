C’est surtout le cinéma qui sera à l’honneur jeudi, avec la projection (gratuite) à 18 h d’Habanastation au Collège Ahunstic. Le film de Ian Padrón évoque les inégalités sociales qui gangrènent Cuba à travers l’histoire de deux jeunes garçons.

Vendredi, place à la musique et à l’histoire avec le spectacle-conférence Cuba cousue de film noir. La soirée permettra de mettre en lumière « l’importance des Afro-Cubains dans la culture et la construction de Cuba [alors que] du 16e au 19e siècle, plus d’un million d’Africains ont été déportés vers Cuba comme esclaves », a expliqué la chroniqueuse culturelle Anne-Marie Kirouac, jeudi, à l’émission Gravel le matin.

« Cette importance-là [des Noirs] est réelle, sauf qu’elle n’est pas reconnue par l’histoire », a indiqué Jean Fugère, animateur de la soirée, qui partage sa vie entre le Québec et l’île des Caraïbes.

La partie musicale sera notamment assurée par le percussionniste Javier Campos Martinez, avec également des numéros de danse (Daisy Villalejo et Chiquitico Dixon).

Par ailleurs, de nombreuses activités gratuites se dérouleront samedi au parc Ahunstic. Outre un mini-festival pour les enfants, différents DJs viendront jouer. La chanteuse cubaine Monika Mesa est pour sa part attendue à 21 h.