Les faits se seraient déroulés sur une période de 11 ans, entre 2007 et 2018.

Daniel Laframboise, 50 ans, et sa conjointe Sandra Rapattoni, 48 ans, ont été arrêtés mercredi. Le couple a comparu, avec un air désemparé, au palais de justice de Rouyn-Noranda jeudi matin.

Daniel Laframboise est également accusé de séquestration et de s'être frauduleusement fait passer pour la victime, en plus d'avoir infligé des lésions corporelles, d'avoir proféré des menaces de mort et d'avoir transmis des images intimes de la victime. L'homme fait face à 16 chefs d'accusation.

L'enquête pour remise en liberté de Daniel Laframboise est prévue le 8 août.

Daniel Laframboise et Sandra Rapattoni Photo : gracieuseté Sûreté du Québec

La conjointe de l'accusé, Sandra Rapattoni, sera de retour en cour vendredi pour son enquête pour remise en liberté. Elle fait face à sept chefs d'accusation, dont celui d'avoir tenté de forcer les victimes à être soumises à Daniel Laframboise.

De nouvelles accusations ont été portées en fin d'après-midi mercredi contre Daniel Laframboise et Sandra Rapattoni, en lien avec une deuxième présumée victime. Les faits allégués auraient eu lieu pendant trois ans, entre 2012 et 2015.

« La preuve est très volumineuse. Il y a beaucoup de documents; on va devoir faire le tri », explique la procureure de la couronne dans le dossier, Émilie Larose.

D'autres victimes

Les accusés auraient fait d'autres victimes, selon la Sûreté du Québec (SQ). « C'est une série d'infractions de nature sexuelle qui leur sont reprochées », raconte l'agent de communication de la Sûreté du Québec, Jean-Raphaël Drolet.

On parle de femmes majeures dont certaines se trouvaient dans un état de vulnérabilité. Jean-Raphaël Drolet, porte-parole de la Sûreté du Québec

Pour obtenir des faveurs sexuelles de ces femmes, les suspects auraient utilisé la menace et l'extorsion. Du matériel informatique a d'ailleurs été saisi au domicile des accusés mercredi.

La SQ demande à toute personne ayant des informations sur les agissements du couple de la contacter.

Surprise et incompréhension

Le Centre de langues Boréal à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada

Daniel Laframboise et Sandra Rapattoni étaient tous deux bien connus dans le milieu des affaires à Rouyn-Noranda.

Sandra Rapattoni est propriétaire du Centre d'apprentissage Boréal. C'est d'ailleurs à cet endroit que les policiers ont procédé à son arrestation mercredi.

Une employée, qui a préféré conserver l'anonymat, était sous le choc jeudi matin. La dame s'est dite très inquiète des accusations posées à l'endroit de sa patronne.

Le conjoint de Mme Rapattoni, Daniel Laframboise, est quant à lui un employé bien connu de l'entreprise Moreau Électrique à Rouyn-Noranda.

La directrice des finances chez Moreau, Renée Rochon, assure que rien ne laissait présager un tel scénario. « Hier on a appris qu'il y avait une enquête concernant un employé, on ne connaissait pas la nature et la gravité, explique-t-elle. C'est bien malheureux. »

On n'avait aucun indicatif que quelque chose pouvait se passer, honnêtement, c'est une très grande surprise ce matin. Renée Rochon, Moreau Électrique

Le couple n'avait pas d'antécédents criminels.