Dans un communiqué, la GRC précise que l’homme a été menaçant après avoir reçu sa facture tôt ce matin. Un employé a alerté ses collègues et les clients, qui ont évacué l’immeuble, laissant l’homme seul à l’intérieur.

Quand la police est arrivée sur les lieux, ce dernier a fermé les stores. Il est ensuite sorti en brandissant un couteau avant de retourner dans le restaurant après avoir été confronté par la police, est-il écrit.

La police a fermé une partie de la rue Columbia à Kamloops entre les 5e et 7e avenues. Photo : Doug Herbert/CBC

Les forces de l’ordre précisent que le gaz naturel a été coupé dans le restaurant par mesure de précaution.

La police essaie d’entrer en contact avec le suspect. Elle demande aux résidents du secteur d’éviter de sortir de chez eux.

La rue Columbia est fermée entre les 5e et 7e Avenues. La 6e Avenue est fermée entre les rues Dominion et Nicola. Les automobilistes et piétons sont invités à éviter le secteur.