Les fortes précipitations tombées la nuit dernière sont fort probablement à l’origine du sinistre.

La voie ferrée du CN est inutilisable pour le moment. Des équipes de la compagnie sont sur place.

(…) la situation pousse le CN à fermer ce tronçon jusqu’à nouvel ordre. Nous regrettons les impacts sur la population. Jonathan Abecassis, porte-parole du CN

Quant à ce tronçon de la Véloroute, il est également impraticable. Le directeur de la Véloroute des bleuets, David Lecointre, a découvert les dégâts alors qu’il se rendait au travail. J’ai constaté l’éboulement de la montagne, rien de moins , mentionne-t-il.

Une partie de la montagne qui s'est détachée. Photo : courtoisie David Lecointre

Un employé du CN était déjà sur les lieux. On s’est entendu pour immédiatement sécuriser la zone et on a appelé le service des travaux publics de Chambord, qui s’affaire à mettre en place un corridor sécuritaire pour permettre le passage des cyclistes pendant les travaux , précise M. Lecointre.

Pour l’instant, les cyclistes peuvent passer par un corridor situé sur l’accotement de la route 169 à cet endroit.