C'est un allumage aérien volontaire pour ralentir le brasier au sud-est qui a fait augmenter la taille du feu Parry Sound 33.

Malgré cette progression, le ministère des Richesses naturelles et des forêts indique que les flammes étaient moins actives mercredi, alors qu’un taux élevé d’humidité et une couverture nuageuse ont donné un certain répit aux pompiers.

Chaque matin, les équipes de pompiers reçoivent les instructions de la journée afin de planifier les opérations de suppression des incendies. Photo : Matt Bell

Une partie de la communauté d’Alban à Rivière des Français est toujours en alerte d’évacuation et des résidents ont déjà décidé de quitter les lieux en attendant une meilleure qualité de l’air très enfumée par moment.

Un petit nombre a décidé de partir à cause de la fumée, et l’on doit tenir un registre de ces gens en cas où l’on devait faire évacuer le secteur officiellement , dit le maire Claude Bouffard.

La visibilité est réduite sur la route 69 en raison de la fumée dégagée par le feu Parry Sound 33. Photo : Radio-Canada/Francis Ferland

En début de soirée, la Police provinciale de l’Ontario a indiqué par voie de communiqué que la route 69 demeurait ouverte et que le niveau de fumée était constamment surveillé.

La PPO rappelle aux automobilistes de ralentir et de garder les phares allumés.

La température a permis une cartographie aérienne plus précise du feu. Photo : Matt Bell

Bilan quotidien

En date de la soirée de mercredi, on comptait 49 feux de forêt actifs dans le Nord-Est ontarien. Vingt et un non maîtrisés

Vingt-huit contenus, maîtrisés ou en observation

Dix nouveaux foyers d’incendie ont été confirmés et l’un d’eux est déjà circonscrit

Ces plus récents feux de forêt sont situés dans le district de Cochrane, principalement dans le Grand Nord au sud-ouest de Fort Severn.

SOPFEU , l’organisme de combat des incendies de forêt au Québec, a envoyé hier deux avions-citernes T215 dans la province.

Nord-Ouest de l’Ontario

Des températures plus fraîches et de précipitations ont aidé au combat des feux de forêt dans cette région de la province.

L’on compte 93 incendies actifs : 63 sont en observation

9 sont maîtrisés

7 sont contenus

14 ne sont pas maîtrisés

Un nouveau brasier a été confirmé mercredi à environ 190 km de Sioux Lookout, avec une superficie de 0,1 ha.

L’incendie Kenora 71 brûle à environ 80 kilomètres au nord de Kenora, dans le Nord-Ouest ontarien. Photo : MRNF

Un total de 125 pompiers forestiers combattent l’incendie Kenora 71, situé dans une zone où l’indice d’inflammabilité est extrêmement élevé.

Sa superficie dépasse les 10 000 ha et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts surveille de près la situation en raison de la foudre qui s’est manifestée hier sur cette région.