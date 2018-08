Qu'est-ce qui attend les pilotes? « Du gros gros fun », lance d'entrée de jeu le directeur général de la Fondation Mira, Nicolas St-Pierre. « C'est de la prudence, du plaisir, c'est pour nous donner un coup de main à la Fondation, continuer à donner nos chiens », ajoute-t-il.

Le but de la course est de réaliser dix tours de piste. « J'ai l'impression d'être au Centre Bell, chaque fois qu'on fait la course. Les gens crient, sont debout, c'est comme un but du Canadien, mais pendant environ 20 minutes », illustre le directeur général.

La communication entre le pilote et le copilote est la base. « Il faut que tu réfléchisses vite. Il faut que le pilote soit à l'écoute. Il y a du bruit et on a nos casques. Il y a vraiment plein de défis pour réussir à sortir de là, au moins que la voiture marche jusqu'à la fin », ajoute Nicolas St-Pierre en riant.

Il conseille aux pilotes et aux copilotes de se parler avant la course, de se donner des trucs et des points de repère.

Les fonds amassés depuis 31 ans ont permis à la Fondation Mira de remettre gratuitement 3 000 chiens d'assistance à des personnes malvoyantes et à des enfants autistes.