Ces lacs, situés dans le nord-ouest de l’Ontario, constituent « une installation de recherche unique dans laquelle les scientifiques peuvent mener des expériences en situation réelle dans de petits lacs, afin de mieux comprendre les effets des activités anthropiques sur l’environnement », stipule un communiqué du gouvernement. L’installation, vieille de 50 ans, est gérée par l’Institut international du développement durable (IDD), une organisation à but non lucratif basée à Winnipeg, au Manitoba.

Le nouveau financement remplace un précédent accord de financement vieux de deux ans, mais réduit l’engagement annuel du gouvernement Trudeau envers les lacs expérimentaux. En effet, Ottawa envisage de dépenser 1 million de dollars par an pendant 4 ans, alors que le fédéral a dépensé 1,1 million de dollars par an en 2016 et 2017.

Recherche à long terme

Ce nouveau financement vise à soutenir la recherche environnementale à long terme afin de permettre aux scientifiques de collecter des données concernant l’eau, le climat et la vie aquatique à l’extérieur des laboratoires, soit en milieu naturel.

« Ce financement appuiera en particulier le programme de recherche écologique à long terme, qui surveille un éventail d’indicateurs qui contribuent à dégager les tendances et les changements écologiques à long terme de la santé et de la productivité des poissons dans les lacs boréaux du Canada », précise le communiqué

« C’est très important pour nous », a déclaré Vince Palace, scientifique en chef aux lacs expérimentaux. « Sans ces données collectées chaque année, on ne peut pas vraiment aboutir à des conclusions. »

Cette base de données à long terme est le meilleur argument que nous avons pour attirer d’autres chercheurs. Vince Palace, scientifique en chef aux lacs expérimentaux

Par le passé, les chercheurs qui travaillent dans ces lacs ont démontré les effets qu’ont les phosphates, les pluies acides ou encore le mercure sur les lacs. Cet été, les chercheurs ont injecté de faibles quantités de pétrole pour simuler les effets d’un déversement. D’autres chercheurs ont aussi placé du sélénium dans des enclos pour étudier la vitesse à laquelle cet élément naturel, relâché en grande quantité dans l’environnement par l’activité minière, se retrouve dans les poissons, les invertébrés et le plancton.