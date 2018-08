« [Il y a] les promesses que l'on fait lors d'une campagne et ensuite vous vous retrouvez devant d'autres types de réalités quand vous êtes au gouvernement », s'est défendu Mme MacLeod.

Alors que le Parti progressiste-conservateur avait promis de maintenir ce projet pilote en place, il a finalement fait part de son intention de le démanteler graduellement mardi, en soutenant que ce programme dissuadait ses participants de se trouver un emploi. Une annonce qui a provoqué un tollé.

« Je m'engage envers les Ontariens, en particulier envers les personnes les plus vulnérables, à faire les choses correctement », a déclaré M. MacLeod.

Au lendemain de cette annonce, la ministre des Services sociaux et communautaires, Lisa MacLeod, a expliqué que le gouvernement a fait volte-face après avoir été informé par des fonctionnaires que le programme n'aidait pas les gens à devenir « des contributeurs indépendants à l'économie ».

« Lorsque vous encouragez les gens à recevoir de l'argent sans aucune condition, cela n'envoie pas du tout, selon moi, le message que notre ministère et notre gouvernement veulent envoyer », a poursuivi Mme MacLeod.