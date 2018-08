Les années passent et la programmation de l’événement évolue, mais les gens peuvent toujours voir la démonstration de sculpture sur bois présentée par l'artiste Albert Deveau.

Il n'a pas manqué une foire en 39 ans et il compte continuer longtemps.

J'aimerais aller alentour de 50 ans , dit-il.

On a notre société distincte à nous autres, et c'est le fun. Quand on se rencontre ensemble, c'est la fête , ajoute Albert Deveau.

Présentée pour la première fois en 1978, la Foire brayonne a été rendue possible grâce à l'ouverture du conseil municipal de l'époque qui souhaitait trouver un moyen de célébrer la culture brayonne.

J'étais de cette région ici, et je trouvais qu'on se devait à partir d'un festival du bûcheron qu'on avait à l'époque de compléter la boucle culturelle de la région du Madawaska , explique Donald D’Amours, ancien conseiller municipal.

Dès le début, l'événement a connu un succès inattendu.

Dès le départ, ce fut gigantesque. Parce qu'on ne s'attendait certainement pas à une foule de plus de 70 000 personnes dès la première année , souligne M. D’Amours.

L’événement a connu des années plus difficiles que d'autres, mais sa présidente, Hélène St-Cyr Levesque, croit qu'il garde son caractère rassembleur.

Les gens, les Brayons d'un peu partout, d'ailleurs, viennent à Edmundston la semaine de la Foire brayonne. C'est ce qui nous rend spéciaux, je pense, pour Edmundston. C'est que les gens se donnent rendez-vous à la Foire , dit-elle.

Donald D’Amours partage son opinion. Oh, c'est quelque chose de fondamental maintenant parce que ça sert au regroupement des anciens et anciennes, des gens qui ont quitté la région, des touristes qui nous visitent et ainsi de suite , mentionne-t-il.

Pour le 40e anniversaire, le comité organisateur a ajouté à la programmation un volet d'humour et présenté un gala mettant en vedette Martin Vachon, Mélanie Ghanimé, Réal Béland et Mario Tessier.

D’après un reportage de Kassandra Nadeau