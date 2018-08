« Aujourd'hui on est au sixième rang, mais à la fin du bloc 1 on était au 2 e rang, c'était un résultat assez exceptionnel. En terme de satisfaction générale, athlétisme et vélo de montagne, dans les 4 premiers jours de compétitions, nous ont agréablement surpris », souligne le chef de mission pour la délégation estrienne, Nicolas Vanasse.

Mercredi, à l'épreuve du sprint, en cyclisme sur route, Médéric Carrier a remporté la médaille d'argent. Il s'agissait de la première médaille du bloc 2 de compétitions. Jasmine Aspirot a de son côté pris le quatrième rang au terme du contre la montre.

Médéric Carrier est monté sur la deuxième marche du podium Photo : Facebook: Jeux du Québec-Région Estrie

En volleyball, l'équipe féminine a terminé la journée avec 3 victoires. L'équipe masculine a remporté 3 de ses quatre parties.

À la voile, Thierry Turcotte a pris le premier rang de ses deux courses.

« En athlétisme, on a réussi à battre 2 records des jeux. Au 400 mètres haies et au 4 X 400 mètres. Les gars ont réussi à battre des records qui dataient de 40 ans. En tir à l'arc, on a réussi à aller chercher deux médailles, malgré notre jeune équipe. Ça a été de belles surprises. On y allait pour prendre de l'expérience, et on ressort avec 2 médailles, dont une d'or », rappelle M. Vanasse.

L'équipe de baseball a aussi reçu la bannière de l'esprit sportif.

Avec 190 athlètes, l'Estrie est parmi les plus importantes délégations. La 53e finale des Jeux du Québec se termine le 4 août.