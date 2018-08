Le phénomène El Niño est un mécanisme naturel de la planète : il s’agit d’un réchauffement des eaux de l’océan Pacifique entraînant à la hausse la température des autres régions du globe.

En 2015, El Niño avait provoqué un hiver exceptionnellement chaud au Canada, le deuxième plus torride depuis 1948.

Or, si le phénomène se reproduit cette année – ce que les experts de l’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) estiment possible à 70 % – son impact sera beaucoup moins intense.

« Ce sera un El Niño de faible ou de moyenne intensité », explique le directeur de l’Agence, Mike Halpert.

L’Agence suivra la situation de près et offrira une mise à jour de ses pronostics le 9 août prochain.

Record après record

Le réchauffement de la planète semble toutefois minimiser les impacts de phénomènes météorologiques globaux comme El Niño ou l’effet inverse, La Nina.

Cette dernière, comme c’est le cas cette année, est censée apporter des températures plus froides sur la planète.

Les mois de janvier à mai 2018 ont pourtant tous battu des records de chaleurs pour les années marquées par La Nina.

Un prochain El Niño ne devrait donc pas augmenter significativement les températures globales qui augmentent de toute manière, estiment les experts.

« Les paramètres climatiques du 20e siècle ne tiennent plus », explique le directeur du département d’observation des Centres nationaux d’information environnementale de la NOAA, Derek Arndt. « Nous sommes dans un tout autre registre. »