Selon les informations préliminaires des autorités en santé publique, cet épisode de chaleur accablante a fait au moins 89 morts à l'échelle de la province. Le bilan final ne sera toutefois pas connu avant l'automne.

De ce nombre, 53 victimes ont été recensées à Montréal. Or, on y fait seulement état du deuxième mois de juillet le plus chaud depuis que ces données sont compilées, soit depuis 143 ans.

Steve Boily, d'Environnement Canada, souligne néanmoins que le mercure a alors dépassé les 30 degrés Celsius à 11 reprises pendant juillet, presque trois fois plus souvent qu'en moyenne.

La température quotidienne maximale s'est élevée en moyenne à 29,5 degrés Celsius, par rapport à une normale de 26,3 degrés dans la métropole québécoise – un écart « très significatif ».

Une telle variation de plus de trois degrés Celsius par rapport aux normales a également été relevée à Val-d'Or, où Environnement Canada fait bel et bien état du mois de juillet le plus chaud jamais enregistré en 67 ans.

Toujours selon le météorologue Steve Boily, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a aussi connu un mois record.

Le week-end s'annonce chaud

Si certains se préparaient à une autre canicule pour inaugurer le mois d'août, ils seront soulagés d'apprendre qu'elle sera sans commune mesure avec celle du début de juillet.

« Ça ne durera vraiment pas aussi longtemps et ce ne sera vraiment pas aussi intense non plus, mais ça va être désagréable », reconnaît Steve Boily.

La vague de chaleur doit balayer le sud du Québec samedi, dimanche et lundi, précise-t-il.

Alimenté par un soleil ardent, le mercure franchira facilement le seuil des 30 degrés Celsius à Montréal.