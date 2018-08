La Ville élargira les trottoirs, ajoutera des marquages plus visibles et une lumière clignotante pour augmenter la sécurité des piétons qui doivent traverser l'axe routier.

En septembre dernier, une jeune fille de 14 ans s'est fait heurter sur le boulevard de Portland, au coin de la rue Wilson. L'accident avait enclenché une réflexion sur la sécurité de certains passages piétonniers à Sherbrooke.

Notre recommandation, c'est d'y aller avec les lumières qu'on a installées sur le boulevard René-Lévesque qui, selon les données qu'on a, donnent de très, très bons résultats , explique Caroline Gravel, directrice du service des infrastructures urbaines.

C'est une lumière qui se trouve à être comme une espèce de stroboscope qui fonctionne avec un bouton poussoir qui, le soir, fait que le feu et le passage piéton sont très, très éclairés, donc on n'est pas dans la pénombre et on voit très bien le piéton. Le stroboscope, ça donne aux automobilistes le signal qu'il y a quelque chose qui se passe là, donc ils ralentissement automatiquement , précise-t-elle.

Depuis deux ans, 76 piétons ont été blessés, dont 10 grièvement, à Sherbrooke. Pour la mère de la jeune fille happée l'an dernier, les changements que souhaitent apporter Sherbrooke sont insuffisants et elle soutient que seul un feu de circulation permettra d'éviter des accidents comme celui que sa fille a vécu.

Si c'est un piéton, tu mets un piton et tout se ferme rouge et tout le monde est obligé d'arrêter tout pour traverser, parce que t'as Wilson, t'as Candiac, c'est vraiment mal fait ici. Et comme tout le monde passe ici, les autobus de ville aussi... Non, c'est vraiment un feu de circulation que ça prend , croit Manon Ledoux.

La Ville, de son côté, dit vouloir s'en tenir aux recommandations de ses ingénieurs et soutient que les modifications prévues pour l'instant seront suffisantes pour assurer la sécurité des piétons. Une troisième problématique a été ciblée sur la rue du Cégep, devant le plateau Sylvie-Daigle.