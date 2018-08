L'avion volait à 4000 pieds d’altitude lorsque ses pilotes ont repéré un drone de la taille d’une palette de manutention près de l’aile gauche de leur appareil.

« Une collision avec le poste de pilotage aurait pu tuer les pilotes et menacer l’avion et tous ses passagers », a déclaré Scott Pattison, porte-parole du Service de police d'Edmonton. Selon lui, « un passage du drone dans les turbines du moteur de l'avion aurait aussi pu causer un écrasement ».

La police rappelle aux pilotes de drones que les véhicules aériens sans pilote (UAV) doivent respecter la réglementation de Transports Canada.

Quelques conditions à respecter pour faire voler un drone au Canada : voler à moins de 90 m (300 pi) d’altitude;

à au moins 30 m de distance (environ 100 pi) des véhicules, des navires et du public si votre drone pèse entre 250 g et 1 kg et à au moins 76 m (250 pi) si votre drone pèse entre 1 et 35 kg;

à au moins 5,6 km des aérodromes et 1,9 km des héliports;

en dehors des espaces aériens contrôlés ou restreints;

à au moins 9 km d'une zone de danger ou de catastrophe naturelle;

se tenir loin des zones où interviennent la police ou les premiers répondants;

voler pendant la journée et jamais dans les nuages;

garder l’appareil dans votre champ de vision en tout temps;

rester à moins de 500 m du drone;

opérer l’appareil seulement s’il est marqué de votre nom, de votre adresse et de votre numéro de téléphone.

« Inutile de dire que le fait d'avoir un drone à 4000 pieds, soit environ 1,2 kilomètre dans le ciel, dépasse de loin le maximum de 300 pieds imposé par Transports Canada pour les drones récréatifs », a déclaré M. Pattison.

Selon le site web de Transports Canada, quiconque pilote un drone dans une zone interdite et compromet la sécurité d’un aéronef ou d’une personne s’expose à une peine de prison et jusqu’à 25 000 $ d’amende.



La police d’Edmonton poursuit son enquête et invite toute personne ayant des informations liées à l'incident à la contacter.