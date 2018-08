Scott Powell, directeur des communications pour Hydro-Manitoba, affirme que la société d’État a commencé à remarquer des erreurs dans la facturation à la mi-juillet et examine manuellement toutes les factures du mois dernier de plus de 400 $.

Il explique que le système de facturation d’Hydro-Manitoba examine l'historique d'utilisation d'un client et la température actuelle pour estimer sa consommation d'énergie.

Selon lui, puisque la plupart de ceux qui ont eu des problèmes de facturation étaient de nouveaux clients. Il conclut que l’algorithme de facturation a accordé plus d’importance aux températures chaudes plutôt qu'à l'historique.

« Les températures étant un peu plus élevées cette année que celles que nous avons connues au cours des 30 dernières années. En fait, elles dépassent les limites normales de notre système, a-t-il expliqué. Donc, ça donne plus d’importance à ce facteur et augmente automatiquement les estimations. »