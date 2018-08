Franklin Barreto a claqué un circuit et fait marquer trois points pour les A's (64-46), tandis que Jonathan Lucroy a frappé trois coups sûrs et produit quatre points.

Du côté des Jays (48-59), Russell Martin a cogné la longue balle, une claque de deux points contre Ryan Buchter en huitième manche. Il s'agissait de son neuvième circuit de la saison.

Sean Manaea (10-7) s'est repris après une sortie difficile au Colorado. En six manches de travail, il a accordé un point, cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Il a enregistré cinq retraits sur des prises.

Son vis-à-vis Marcus Stroman (4-8) a donné sept points et 11 coups sûrs en cinq manches au monticule.

Les Blue Jays entameront jeudi une série de quatre rencontres à Seattle.