Un texte de Samuel Desbiens

D’ici 2020, toutes les municipalités du Québec devront atteindre l’objectif de zéro enfouissement en vertu du plan d’action du gouvernement libéral dévoilé en 2011.

Selon le responsable des relations publiques et des médias à la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant, l’instauration de bacs bruns ou la gestion d’un centre de tri robotisé sont des options envisagées par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie.

On regarde les options qui s’offrent à nous. On va probablement avoir une idée plus précise au cours du mois de septembre , explique-t-il.

Des initiatives déjà lancées

Même si aucune décision n’a été prise, la Ville de Trois-Rivières a tout de même participé à quelques projets pilotes initiés par des organismes. C’est notamment le cas du projet de compostage collectif mis sur pied par La Brouette en août 2017.

Le bac de compost situé derrière le Musée Pop est utilisé par une quarantaine de familles depuis son instauration et permet de réduire la quantité de déchets produits à un coût moins important que l’instauration des bacs bruns ou la gestion d’un centre de tri.

Le bac de compost de La Brouette, situé derrière le Musée Pop. Photo : Radio-Canada

« Depuis le mois d’avril, on est rendu à 700 litres de déchets dans notre bac. C’est une énorme quantité de déchets qui ne se retrouvent pas à la poubelle. Les gens aiment ça et aimeraient en avoir plus à Trois-Rivières », souligne la directrice générale de La Brouette, Joëlle Carle.

Un autre projet similaire initié par la Corporation des événements de Trois-Rivières a vu le jour au début de l’été à l’Amphithéâtre Cogeco. Un contenant similaire à celui de La Brouette et plusieurs petits bacs ont été placés dans les bureaux administratifs, ainsi que dans l’espace réservé aux artistes. Un projet qui fait le bonheur des artistes et qui permettra aussi à la Corporation de garnir son jardin l’année prochaine.

Un petit bac utilisé par la Corporation des événements de Trois-Rivières pour composter des déchets. Photo : Radio-Canada/Samuel Desbiens