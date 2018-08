Un texte d’Émilie Parent-Bouchard

« C’est très dur, faire la route l’hiver, les tempêtes », témoigne Michael Lambert-Thibeault, allongé dans un lit d’hôpital, somme toute serein. Deux tubes sortent de ses bras. Ils servent à faire circuler son sang dans une machine, un dialyseur, qui filtre son sang. En l’absence de reins fonctionnels, les déchets accumulés dans son sang doivent être traités mécaniquement à l’extérieur de son corps.

Un traitement vital

L’hémodialyse le maintient donc littéralement en vie. Quelques semaines sans ces traitements lui seraient fatales. Trois fois par semaine, il s’allonge ainsi pour des séances qui durent de quatre à cinq heures. Il peut alors perdre jusqu’à 4 kilogrammes, puisque sa condition ne lui permet pas d’éliminer les liquides, un travail qu’un humain normalement constitué effectue notamment en urinant.

« Avoir la dialyse à Amos, ce serait plus simple, c’est sûr. Juste de la dialyse comme tel, c’est déjà difficile. D’avoir à voyager, ça n’aide pas, c’est sûr », poursuit le jeune homme, qui vit de l’aide sociale puisque ses traitements ne lui permettent pas d’avoir un emploi.

Perdre toute la journée trois jours par semaine, c’est quand même encombrant. Je pars [d’Amos] à 8-9 h et je reviens le soir vers 16-17 h. Michael Lambert-Thibeault

Amos doit avoir son service d’hémodialyse, plaide le maire

Sébastien D’Astous, maire d’Amos et préfet d’Abitibi, juge que cette situation est inacceptable. Il entend d’ailleurs profiter du contexte électoral au Québec pour que le vent tourne, dans l’intérêt de la dizaine de patients qui doivent suivre ces traitements sur son territoire.

Sébastien D'Astous, maire d'Amos Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

« Quand on considère que La Sarre, Val-d’Or, Rouyn-Noranda, même Ville-Marie ont des unités d’hémodialyse, je trouve ça un peu dommage qu’Amos, la troisième ville d’importance [de la région] n’en ait pas », plaide-t-il.

Ça touche une partie de la population qui est fragile. Et comme maire, je trouve ça important de rappeler à notre CISSS-AT qu’on doit avoir de l’hémodialyse à Amos. Sébastien D’Astous, maire d’Amos

Amos ne répond pas aux critères du ministère de la Santé

Au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), on réplique que l’implantation d’une unité d’hémodialyse à Amos ne répond pas aux critères géographiques du ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Ce que le ministère demande pour l'implantation d'un nouveau centre d'hémodialyse, c'est d'avoir une distance [qui équivaut] à une heure et demie de route aller et une heure et demie de route pour revenir », explique la directrice adjointe aux services ambulatoires de la direction des services professionnels et de l'enseignement universitaire, Annie Rocher.

Hémodialyse à domicile

Du même souffle, elle indique cependant que le CISSS-AT travaille pour permettre aux patients qui sont en mesure de gérer eux-mêmes leurs traitements de les suivre dans le confort de leur foyer, ce qui constituerait une première en Abitibi-Témiscamingue.

Une machine d'hémodialyse à l'hôpital de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

Elle dit travailler de concert avec la fondation Paul-Giroux pour l’acquisition de deux premières machines qui permettrait d’offrir cette possibilité, au coût d’environ 30 000 $ l'unité. À titre de comparaison, elle évalue qu’un hémodialyseur conçu pour un milieu hospitalier coûte entre 80 000 et 100 000 $.

« Nous sommes en train d’implanter l’hémodialyse à domicile, indique Mme Rocher, qui souhaite déjà aller plus loin que les deux premiers hémodialyseurs financés par la Fondation. Je souhaite fortement que le premier dialysé à domicile se fasse cet automne, en 2018. »

« J’t’en vie. Il y en a des pires. Il ne faut pas juste voir le négatif. Quand je ne suis pas en dialyse, je suis normal pour profiter [de la vie]. » Photo : Radio-Canada/Jérémie Bergeron

Michael Lambert-Thibeault prend donc son mal en patience. Mais il pourrait devenir le premier à suivre ses traitements à domicile dans la région, puisqu’il soutient que son néphrologue en a fait la demande au début de 2018.