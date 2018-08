Avec les informations de Piel Côté

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dénombre 48 feux dans la région en 2018, contre seulement 16 en moyenne en juillet lors des 10 dernières années.

La moyenne cumulée de juillet entre 2008 et 2018 indique plutôt que 1950 hectares sont brûlés dans cette période de l'année.

La majorité de ces incendies sont dus à la foudre, comme l'explique la porte-parole de la SOPFEU à Val-d'Or, Cathy Elliot Morneau.