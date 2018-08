L’organisme à but non lucratif pensait que la cuisine serait fonctionnelle plus longtemps, mais il semble qu'au rythme où vont les choses, elle devra être réparée avant la fin de l’année.

Le Madison, un immeuble du quartier Wolseley qui appartient à Siloam Mission depuis 2011, fonctionne comme un centre d'hébergement de longue durée. Le personnel et les bénévoles y offrent du soutien et de l’aide aux résidents qui vivaient en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Le président-directeur général de Siloam Mission, Jim Bell, explique que les logements du Madison ne disposent pas de cuisine individuelle. Les résidents comptent donc sur la cuisine commune pour cuisiner leur repas quotidien.

Il ajoute que la cuisine est aussi le lieu où les résidents se rencontrent et peuvent développer des amitiés.

L’heure du repas est souvent un moment pour parler, créer des amitiés et où la confiance est développée. Voilà pourquoi c’est un besoin aussi important. Jim Bell, pdg de Siloam Mission

« Nous avons besoin de la nouvelle cuisine pour des raisons de sécurité parce que le système de ventilation n’est pas à jour », détaille-t-il.

Siloam Mission espère recueillir assez d’argent d’ici la fin de l’année.