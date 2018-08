Les usagers de la route peuvent plutôt utiliser la route 95, qui passe par Golden, en Colombie-Britannique.

Le personnel de Parcs Canada et de BC Wildfire Service combattent un certain nombre d’incendies, dont deux à la suite d’un orage, mardi, dans la vallée de Kootenay, et deux autres, dans la vallée de Vermilion.

Les incendies ont pris de l’ampleur avec les vents violents liés à l’orage. Mercredi, on estime qu'ils s'étendaient sur 100 à 200 hectares.

D'autres endroits ont également été fermés, notamment :

La zone située près du sentier du col de Louxor, du sentier Kootenay Ouest et du sentier Dolly Varden;

Le sentier Rockwall Sud, du col Tumbling au point de départ du sentier du Lac-Floe;

Le sentier du Col-Honeymoon, le sentier du Ruisseau-Hawk et le sentier de la Rivière-Simpson;

Les aires de fréquentation diurne du Ruisseau-Wardle, de Vermilion Crossing et du monument de Simpson.

Un ordre d'évacuation a également été lancé pour le Kootenay Park Lodge en raison de la proximité des feux, des prévisions météorologiques des deux prochains jours et de la sécheresse du sol.

Une interdiction de faire des feux est également en vigueur pour le terrain de camping Redstreak, dans le parc national Kootenay, en raison du risque élevé d'incendie.

Par ailleurs, les personnes qui empruntent la route 3, entre Coleman et la frontière de la Colombie-Britannique, doivent s'attendre à des retards en raison de travaux de pavage.