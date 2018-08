Joseph Boyden illustre Dans le grand cercle du monde le choc des civilisations, la rencontre fracassante du nouveau monde avec l'ancien. Scènes de chasse, de menaces et de tortures ponctuent cet extraordinaire roman où les Hurons, les Iroquois et les Français semblent nous mettre en garde contre les erreurs du passé et celles à venir. Une oeuvre magistrale.