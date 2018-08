Lundi, Santé Canada a prévenu qu’il sera difficile de se procurer un auto-injecteur EpiPen au mois d'août, car les stocks d'EpiPen sont limités chez l’unique fabricant, Pfizer Canada.

Santé Canada recommande aux pharmaciens de ne distribuer qu'un seul auto-injecteur EpiPen par patient, si possible, pour pouvoir approvisionner le plus de personnes possible.

Quoi faire en cas de crise

Les patients qui souffrent d'un choc anaphylactique doivent s'injecter une dose d’épinéphrine le plus rapidement possible puis appeler le 911 ou se rendre à l’hôpital le plus proche.

Les patients qui auraient en main un EpiPen expiré devraient s'injecter la dose quand même, puis appeler le 911. Les auto-injecteurs expirent au dernier jour du mois qui est indiqué sur la boîte.

À Saskatoon par exemple, au moins cinq pharmacies ont indiqué être en rupture de stock pour des auto-injecteurs d'EpiPen. Toutefois, les patients peuvent toujours s'approvisionner en épinéphrine.

Des auto-injecteurs EpiPen junior

Myla Wollbaum, la directrice de la pratique professionnelle de l'Association des Pharmaciens de la Saskatchewan, a indiqué que si les patients n'ont pas accès à des auto-injecteurs EpiPen pour adultes, ils peuvent toujours recourir à des auto-injecteurs EpiPen junior qui contiennent la moitié d'une dose.

« Il y a aussi des EpiPen junior qui ne sont pas en rupture de stock, c'est la moitié de la dose. Certaines personnes peuvent devoir prendre deux doses », a-t-elle indiqué.

Injection manuelle

Myla Wollbaum a ajouté que les patients pouvaient aussi recourir à l'injection manuelle d'épinéphrine. « Ce n'est pas aussi pratique que l’auto-injecteur, mais c’est tout aussi efficace », a-t-elle expliqué.

Selon elle, l'épinéphrine est encore disponible en ampoule et le patient a juste besoin d’une prescription pour s’en procurer dans une pharmacie.

L'Association des pharmaciens de la Saskatchewan et l'organisme medSask ont collaboré pour créer une documentation pour aider les pharmaciens à expliquer aux patients comment s'administrer manuellement une injection d'épinéphrine à partir d'une ampoule et d'une seringue.

Dans le cas d'Epipen, il n'y a pas d'autres médicaments qui font la même chose que l'épinéphrine. Carmen Bell, consultante en informations médicales à medSask.

« Les pharmaciens peuvent rassembler les fournitures nécessaires dans un kit afin qu'un patient puisse utiliser les ampoules. Dans ce scénario, l'ampoule devra être ouverte, l'épinéphrine aspirée dans une seringue puis être injectée », a expliqué Carmen Bell, consultante en informations médicales à medSask.

Le mois d'août est l'une des périodes de l'année où le produit est le plus demandé, notamment à cause du retour en classe, mais aussi à cause des allergies induites par la végétation.

Selon les informations fournies à Santé Canada par le fabricant, la rupture de stock est attribuable à un « problème de fabrication ».