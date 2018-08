Un texte de Léa Beauchesne

Pendant ce temps, l'entreprise québécoise Ressources Utica, revenue à la charge avec une troisième offre hostile cette semaine, exerce tous les recours possible pour que le vote soit retardé. La compagnie espère que son offre pourra être entendue des actionnaires de Junex.

Le président et directeur général de Ressources Utica, Mario Lévesque, souhaite que le vote des actionnaires soit retardé.

« Présentement, le comité spécial indépendant se penche sur notre offre. S'ils peuvent venir à une conclusion avant le vote puis qu'ils décident que notre offre est supérieure à celle de Cuda, Cuda aurait sept jours ouvrables pour bonifier leur offre et la rendre supérieure. »

Le pétrole découvert par Junex sur sa propriété de Galt en Gaspésie serait, selon la société, de haute pureté et demanderait peu de raffinage. Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Junex annonçait à ses actionnaires en juin son souhait de se regrouper avec la pétrolière albertaine Cuda. Quelques semaines plus tard, Ressources Utica s'était manifestée avec une offre non sollicitée. Il s'agit d'une situation particulière, selon le professeur de stratégie aux HEC Montréal, Louis Hébert.

« Junex a accepté de se vendre à un prix. Tout a été déterminé, approuvé par le conseil d'administration et puis là, ce qui est normal dans une situation comme celle-là, bien la recommandation du conseil d'administration doit passer au vote des actionnaires. Jusque là tout va bien et, là, ce qui vient changer cette transaction-là qui était pour se terminer, quelqu'un arrive à la dernière minute et vient faire une offre qui est similaire sinon légèrement supérieure à l'autre compte tenu de l'engagement de Junex avec Cuda. Junex dit : "Non, on n'est pas intéressé, on veut continuer avec Cuda". »

C'est pour ça qu'on dit que l'offre d'Utica, qui est une compagnie québécoise, c'est une offre hostile. C'est à dire qu'elle n'est pas recherchée par le conseil d'administration de Junex. Louis Hébert, professeur en stratégie au HEC Montréal

Ce genre d'acquisition a pratiquement disparu dans les dernières années, selon le professeur parce qu'il rend bien souvent la gestion difficile. « Du point de vue des affaires, ça n'avait pas beaucoup de sens. Acheter une entreprise contre son désir, c'est pas une bonne façon d'avoir la collaboration des équipes de management, des employés, de l'entreprise une fois que tu l'as achetée. Finalement, tu peux te retrouver dans une situation où tu as payé très très cher pour une coquille vide. »

Le vote pourrait donc être retardé si le comité spécial chargé d'étudier l'offre de Ressources Utica en vient à la conclusion que celle-ci est plus avantageuse pour les actionnaires.